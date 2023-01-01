Bing Webmaster Tools

أدوات مشرفي المواقع Bing هي خدمة مجانية كجزء من محرك بحث Bing الخاص بشركة Microsoft والتي تسمح لمشرفي المواقع بإضافة مواقعهم الإلكترونية إلى زاحف فهرس Bing، والاطلاع على أداء مواقعهم في Bing وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: bing.com

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