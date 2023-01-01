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Microsoft Advertising

Microsoft Advertising

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Microsoft Advertising (المعروفة سابقًا باسم Bing Ads وMicrosoft adCenter وMSN adCenter) هي خدمة توفر إعلانات الدفع لكل نقرة على كل من Bing وYahoo! محركات البحث. اعتبارًا من يونيو 2015، استحوذت Bing Ads على 33% من حصة السوق في الولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: microsoft.com

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