Microsoft Intune عبارة عن خدمة إدارة نقاط نهاية موحدة قائمة على السحابة من Microsoft لكل من أجهزة الشركات وأجهزة BYOD. فهو يقوم بتوسيع بعض الوظائف "المحلية" الخاصة بـ Microsoft Endpoint Configuration Manager إلى سحابة Microsoft Azure.

الموقع الإلكتروني: microsoft.com

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