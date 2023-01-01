WebCatalog
Microsoft Intune

Microsoft Intune

endpoint.microsoft.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft Intune على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Microsoft Intune عبارة عن خدمة إدارة نقاط نهاية موحدة قائمة على السحابة من Microsoft لكل من أجهزة الشركات وأجهزة BYOD. فهو يقوم بتوسيع بعض الوظائف "المحلية" الخاصة بـ Microsoft Endpoint Configuration Manager إلى سحابة Microsoft Azure.

الموقع الإلكتروني: microsoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Intune. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Microsoft Azure

Microsoft Azure

portal.azure.com

ME Desktop Central

ME Desktop Central

accounts.zoho.com

ME Patch Manager

ME Patch Manager

accounts.zoho.com

Outlook Business

Outlook Business

outlook.office.com

Microsoft To Do

Microsoft To Do

to-do.live.com

Scalefusion

Scalefusion

app.scalefusion.com

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

outlook.office.com

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Applivery

Applivery

dashboard.applivery.com

Microsoft Teams

Microsoft Teams

teams.microsoft.com

Microsoft Advertising

Microsoft Advertising

ads.microsoft.com

Druva

Druva

login.druva.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية