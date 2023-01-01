Microsoft OneDrive (المعروف سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة ملفات وخدمة مزامنة تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. تم إطلاق OneDrive لأول مرة في أغسطس 2007، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح استرداد BitLocker في السحابة، ومشاركة الملفات، ومزامنة الملفات عبر الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android وWindows Phone وiOS، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows وmacOS، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وحدات تحكم Xbox 360 وXbox One. يمكن للمستخدمين تحميل مستندات Microsoft Office إلى OneDrive. يوفر OneDrive مساحة تخزين تبلغ 5 غيغابايت مجانًا، مع خيارات تخزين تبلغ 100 غيغابايت و1 تيرابايت و6 تيرابايت إما بشكل منفصل أو مع اشتراكات Office 365.

الموقع الإلكتروني: onedrive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft OneDrive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.