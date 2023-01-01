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MEGA

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الموقع الإلكتروني: mega.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MEGA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mega (منمقة بالأحرف الكبيرة كـ MEGA) أو Mega.nz هي خدمة تخزين سحابي واستضافة ملفات تقدمها شركة Mega Limited، وهي شركة مقرها أوكلاند. يتم تقديم الخدمة بشكل أساسي من خلال التطبيقات المستندة إلى الويب. تتوفر أيضًا تطبيقات الهاتف المحمول الضخمة لأنظمة Windows Phone وAndroid وiOS. تشتهر شركة Mega بتخصيص مساحة تخزينية كبيرة تصل إلى 50 غيغابايت للحسابات المجانية. تم إطلاق الموقع والخدمة في 19 يناير 2013 بواسطة Kim Dotcom، الذي أسس خدمة Megaupload التي لم تعد موجودة الآن. ومع ذلك، في عام 2015، نأى Kim Dotcom نفسه عن الخدمة وذكر أن حكومة نيوزيلندا استولت على أسهم مستثمر صيني وتسيطر على الموقع. وردت شركة ميجا المحدودة بأن السلطات لم تتدخل في عملياتها.

الموقع الإلكتروني: mega.io

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