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TeraBox

TeraBox

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الموقع الإلكتروني: terabox.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TeraBox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفير النسخ الاحتياطي للشبكة والمزامنة للملفات. تتميز بمساحة كبيرة وسرعة عالية وأمان واستقرار ودعم لتسريع التعليم القائم على الويب والهواتف المحمولة. سجل الآن لتستمتع بمساحة تخزين مجانية تبلغ 1 تيرابايت

الموقع الإلكتروني: terabox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TeraBox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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