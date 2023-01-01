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Amazon Drive

Amazon Drive

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الموقع الإلكتروني: amazon.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amazon Drive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Amazon Drive، المعروف سابقًا باسم Amazon Cloud Drive، هو تطبيق تخزين سحابي تديره أمازون. توفر الخدمة تخزينًا سحابيًا آمنًا ونسخًا احتياطيًا للملفات ومشاركة الملفات وطباعة الصور. باستخدام حساب أمازون، يمكن نقل الملفات والمجلدات وإدارتها من أجهزة متعددة بما في ذلك متصفحات الويب وتطبيقات سطح المكتب والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. يتيح Amazon Drive أيضًا لمستخدميه في الولايات المتحدة طلب مطبوعات الصور وكتب الصور باستخدام خدمة Amazon Prints. اليوم، يقدم Amazon Drive تخزينًا مجانيًا غير محدود للصور من خلال اشتراك Amazon Prime أو جهاز Kindle Fire، وخدمة تخزين محدودة مدفوعة الأجر. تم إطلاقه في الدول الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية واليابان وأستراليا. كما أنها تعمل في الصين والبرازيل كخدمة تخزين مجانية محدودة بسعة 5 جيجابايت.

الموقع الإلكتروني: amazon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Amazon Drive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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