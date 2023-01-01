بدائل - Amazon Drive

Dropbox

dropbox.com

Dropbox هي خدمة استضافة ملفات تديرها شركة Dropbox, Inc. الأمريكية، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتوفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا درو هيوستن وأراش فردوسي كشركة ناشئة، بتمويل أولي من مسرع ...