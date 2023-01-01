Dropbox هي خدمة استضافة ملفات تديرها شركة Dropbox, Inc. الأمريكية، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتوفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا درو هيوستن وأراش فردوسي كشركة ناشئة، بتمويل أولي من مسرع البذور Y Combinator. تم تصنيف Dropbox كواحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في الولايات المتحدة والعالم، حيث تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليار دولار أمريكي، وقد تم وصفها بأنها واحدة من أكثر استثمارات Y Combinator نجاحًا حتى الآن. ومع ذلك، فقد واجهت Dropbox أيضًا انتقادات وأثارت جدلاً حول مشكلات تشمل الانتهاكات الأمنية ومخاوف الخصوصية. تم حظر Dropbox في الصين منذ عام 2014. وقد حصل على تصنيف الخمس نجوم في تقرير مؤسسة الحدود الإلكترونية لعام 2017 بعنوان "حماية بياناتك من الطلبات الحكومية".

الموقع الإلكتروني: dropbox.com

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