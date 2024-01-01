قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

CBackup هي خدمة نسخ احتياطي سحابي آمنة تتيح لك إجراء نسخ احتياطي للملفات تلقائيًا من أجهزة كمبيوتر غير محدودة لتأمين السحابات، ونقل الملفات ومزامنتها من محرك أقراص سحابي إلى آخر للنسخ الاحتياطي، والجمع بين وحدات تخزين سحابية خاملة متعددة لتخزين النسخ الاحتياطية دون أي تكلفة.

الموقع الإلكتروني: cbackup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CBackup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.