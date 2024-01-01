IBackup هو حل بسيط للنسخ الاحتياطي للملفات عبر الإنترنت يسمح للمستخدمين بعمل نسخة احتياطية لعدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Mac وLinux في حساب واحد. IBackup، حلول تخزين النسخ الاحتياطي المتكاملة عبر الإنترنت، تتضمن تطبيقات تتميز بالجدولة التلقائية للنسخ الاحتياطية، وضغط البيانات، والتشفير، والنسخ الاحتياطي المتزايد بعد النسخ الاحتياطي الكامل الأولي، وإصدار الإصدارات، والنسخ الاحتياطية المحلية الآمنة. يدعم IBackup النسخ الاحتياطي للملفات المفتوحة، والنسخ الاحتياطي لحالة النظام، والنسخ الاحتياطي للخوادم وقواعد البيانات قيد التشغيل - MS SQL Server، وMS Exchange Server، وHyper-V، وMS SharePoint Server، وOracle Server.

الموقع الإلكتروني: ibackup.com

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