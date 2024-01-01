IBackup

IBackup

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الموقع الإلكتروني: ibackup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IBackup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

IBackup هو حل بسيط للنسخ الاحتياطي للملفات عبر الإنترنت يسمح للمستخدمين بعمل نسخة احتياطية لعدد غير محدود من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Mac وLinux في حساب واحد. IBackup، حلول تخزين النسخ الاحتياطي المتكاملة عبر الإنترنت، تتضمن تطبيقات تتميز بالجدولة التلقائية للنسخ الاحتياطية، وضغط البيانات، والتشفير، والنسخ الاحتياطي المتزايد بعد النسخ الاحتياطي الكامل الأولي، وإصدار الإصدارات، والنسخ الاحتياطية المحلية الآمنة. يدعم IBackup النسخ الاحتياطي للملفات المفتوحة، والنسخ الاحتياطي لحالة النظام، والنسخ الاحتياطي للخوادم وقواعد البيانات قيد التشغيل - MS SQL Server، وMS Exchange Server، وHyper-V، وMS SharePoint Server، وOracle Server.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: ibackup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IBackup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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