Cloudback

Cloudback

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cloudback.it

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloudback على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Cloudback حلاً شاملاً لحماية مستودعاتك. النسخ الاحتياطي اليومي التلقائي والاستعادة الفورية لمستودعات GitHub والبيانات التعريفية وحتى LFS. قم بالنسخ الاحتياطي إلى أي مساحة تخزين تريدها. * SOC2 قيد التقدم * النسخ الاحتياطية التلقائية * أرشيفات ZIP مكتفية ذاتيًا ومحمية بكلمة مرور مع تشفير AES-256 * مخازن العملاء: S3، OneDrive، Azure، GCP، Wasabi، Alibaba، إلخ * مخازن Cloudback: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وآسيا * إلغاء البيانات المكررة * النسخ الاحتياطي * سجل التدقيق * إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني والمراسلة: Slack وMS Teams وDiscord * قفل الكائنات AWS S3 ودعم العلامات * و أكثر من ذلك بكثير
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: cloudback.it

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cloudback. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

قد يعجبك أيضًا

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

IBackup

IBackup

ibackup.com

CloudAlly

CloudAlly

cloudally.com

FileSend

FileSend

standardnotes.org

Gitter

Gitter

gitter.im

Xopero

Xopero

xopero.com

PrivateBin

PrivateBin

privatebin.net

Val Town

Val Town

val.town

Linux Academy

Linux Academy

linuxacademy.com

Cloudflare R2

Cloudflare R2

cloudflare.com

OwnBackup

OwnBackup

ownbackup.com

IONOS

IONOS

ionos.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية