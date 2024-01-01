يعد Cloudback حلاً شاملاً لحماية مستودعاتك. النسخ الاحتياطي اليومي التلقائي والاستعادة الفورية لمستودعات GitHub والبيانات التعريفية وحتى LFS. قم بالنسخ الاحتياطي إلى أي مساحة تخزين تريدها. * SOC2 قيد التقدم * النسخ الاحتياطية التلقائية * أرشيفات ZIP مكتفية ذاتيًا ومحمية بكلمة مرور مع تشفير AES-256 * مخازن العملاء: S3، OneDrive، Azure، GCP، Wasabi، Alibaba، إلخ * مخازن Cloudback: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وآسيا * إلغاء البيانات المكررة * النسخ الاحتياطي * سجل التدقيق * إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني والمراسلة: Slack وMS Teams وDiscord * قفل الكائنات AWS S3 ودعم العلامات * و أكثر من ذلك بكثير

الموقع الإلكتروني: cloudback.it

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