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Cluvio

Cluvio

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الموقع الإلكتروني: cluvio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cluvio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle Cloud Platform وExasol.

الموقع الإلكتروني: cluvio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cluvio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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