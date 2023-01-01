يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cluvio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle Cloud Platform وExasol.

الموقع الإلكتروني: cluvio.com

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