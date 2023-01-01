WebCatalog
EverSQL

EverSQL

eversql.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EverSQL على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

EverSQL هو مُحسِّن استعلام SQL عبر الإنترنت للمطورين ومسؤولي قواعد البيانات. سيقوم EverSQL تلقائيًا بتحسين استعلامات MySQL وMariaDB وPostgreSQL واقتراح الفهارس المثالية لتعزيز أداء استعلامك وقاعدة البيانات. يقوم 30.000 مبرمج بالفعل بتحسين استعلامات SQL باستخدام EverSQL Query Optimizer.

الموقع الإلكتروني: eversql.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EverSQL. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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