صمم قاعدة بيانات SQL الخاصة بك باستخدام أداة تصميم قاعدة البيانات المجانية الخاصة بنا. يوفر لك SqlDBM طريقة سهلة لإنشاء ERD لقاعدة البيانات الخاصة بك قبل إنشاء قاعدة فعلية. يدعم: SqlServer، MySql، PostgreSql، Snowflake

الموقع الإلكتروني: sqldbm.com

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