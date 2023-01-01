يستخدم منشئ استعلام SQL هذا الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT لقاعدة البيانات الخاصة بك. يمكنك تعزيز الإنتاجية بسهولة وإنشاء استعلامات SQL بمساعدة برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

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