WebCatalog
Formula Generator

Formula Generator

formulagenerator.net

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Formula Generator على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقديم FormulaGenerator يمكنك بسهولة إنشاء صيغ Excel وعمليات التشغيل الآلي لـ VBA وحتى استعلامات SQL باستخدام مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية الخاصة بنا والمدعومة بنماذج GPT المضبوطة بدقة. نحن نساعدك على تصحيح الصيغ والتعليمات البرمجية الخاصة بك أيضًا! حل شامل لمشكلات جداول البيانات، وهو متاح كتطبيق ويب وملحق لجداول بيانات Google.

الموقع الإلكتروني: formulagenerator.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Formula Generator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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