Formula Generator

تقديم FormulaGenerator يمكنك بسهولة إنشاء صيغ Excel وعمليات التشغيل الآلي لـ VBA وحتى استعلامات SQL باستخدام مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية الخاصة بنا والمدعومة بنماذج GPT المضبوطة بدقة. نحن نساعدك على تصحيح الصيغ والتعليمات البرمجية الخاصة بك أيضًا! حل شامل لمشكلات جداول البيانات، وهو متاح كتطبيق ويب وملحق لجداول بيانات Google.

الموقع الإلكتروني: formulagenerator.app

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