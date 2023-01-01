لقد انضمت قاعدة البيانات الخاصة بك إلى الدردشة يستخدم Raw Query أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للسماح لك بالدردشة مع قاعدة البيانات الخاصة بك كما تفعل مع زملائك في الفريق.

الموقع الإلكتروني: rawquery.com

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