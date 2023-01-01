WebCatalog
Yodayo

Yodayo

yodayo.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Yodayo: مركزك الإبداعي الاجتماعي لعشاق الرسوم المتحركة لإنشاء فن المعجبين والدردشة مع الشخصيات المحبوبة. - اكتشف فن المعجبين المذهل لشخصيات الأنمي المفضلة لديك - مثل ومشاركة مجموعاتك الفنية - قم بإنشاء فن المعجبين الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا في ثوانٍ - 10.000+ أنماط فنية متاحة - قم بتخصيص Chatbot الخاص بك واستمتع برسائل غير محدودة وخالية من الإعلانات. - انغمس في لعب الأدوار باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لشخصياتك العزيزة

الموقع الإلكتروني: yodayo.com

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