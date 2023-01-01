مولد فني مجاني بالذكاء الاصطناعي يعتمد المولد الفني المجاني للذكاء الاصطناعي الخاص بنا على Stable Diffusion 1.5 وStable Diffusion XL (SDXL) وأعمال الذكاء الاصطناعي Artimator وسيساعدك على إنشاء فنون مذهلة وأجمل بسهولة شديدة من وصف النص الخاص بك أو صورتك باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكنك إنشاء فنون فريدة غير محدودة بناءً على وصف النص الخاص بك. إذا لم يعجبك فن الذكاء الاصطناعي الناتج، فيمكنك إنشاءه مرة أخرى بنفس الوصف النصي للحصول على نتيجة مختلفة أو إضافة توضيحات إضافية إلى المطالبة. باستخدام منشئ الصور Artimator AI، يمكنك تصميم صورك الشخصية بأنماط مختلفة، ومعرفة كيف ستبدو شخصيات الرسوم المتحركة المفضلة لديك في الحياة الواقعية. كما يسمح منشئ الصور AI الخاص بنا بإزالة الأشياء غير الضرورية من صورتك بسهولة، مثل الغرباء. سيوفر منشئ الأعمال الفنية AI وقتك في البحث عن الصور المجانية ويوفر لك المال من شرائها في مخزون الصور. عندما تقوم بإنشاء فن الذكاء الاصطناعي باستخدام منشئ الصور المجاني الخاص بنا، فإنك تتلقى تلقائيًا جميع الحقوق الخاصة بفن الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: artimator.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Artimator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.