WebCatalog
AKOOL

AKOOL

content.akool.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AKOOL على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة محتوى AGI مخصصة للتجارة نحن متجر شامل للشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية للحصول على أوصاف منتجات احترافية عالية الجودة في النصوص والصور والصوت ومقاطع الفيديو التي تستفيد من AIGC.

الموقع الإلكتروني: content.akool.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AKOOL. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Typetone

Typetone

typetone.ai

DoMyShoot

DoMyShoot

domyshoot.com

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Trendsi

Trendsi

trendsi.com

Inkmonk

Inkmonk

inkmonk.com

Pictory

Pictory

pictory.ai

Mineral

Mineral

trustmineral.com

PixelPhant

PixelPhant

pixelphant.com

Windsor

Windsor

windsor.io

BHuman

BHuman

bhuman.ai

Kartiv

Kartiv

kartiv.com

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية