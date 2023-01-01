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Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية ومكافأة العملاء المخلصين طوال دورة حياتهم.

الموقع الإلكتروني: alyce.com

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