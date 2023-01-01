في PFL، نحن متخصصون في إنشاء بريد مباشر يعتمد على البيانات والذي يوفر لحظات حقيقية ويزيد من نمو المؤسسات. بفضل سجل حافل من النجاح لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، فإننا نقدم القياس والتخصيص والقدرة على التنبؤ التي تتوقعها من التسويق الرقمي إلى عالم البريد المباشر. يعمل نهجنا الشامل على تبسيط عملية التنفيذ وإدارة كل شيء بدءًا من الإستراتيجية والإنتاج وحتى التسليم والقياس. نحن نستخدم تكتيكات رقمية مقترنة بلمسات بريدية مباشرة لا تُنسى، بدءًا من البطاقات البريدية والرسائل إلى رسائل البريد ثلاثية الأبعاد مع عناصر الشعار، لزيادة المشاركة وتحقيق النتائج. نحن نستغل قوة بياناتك لتخصيص الحملات على أي نطاق، من المئات إلى الملايين، مما يضمن حصول عملائك على رسائل ذات صلة وشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل نظامنا الأساسي مع CRM/MAP الخاص بك، مما يتيح لك قياس أداء البريد المباشر وعائد الاستثمار بسهولة. اسمح لنا بمساعدتك في جعل عملائك يبتسمون من خلال بريد مباشر جذاب وشخصي وقابل للقياس.

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