Swageazy هي منصة إدارة هدايا الشركات الرائدة في الهند والتي تعمل على تبسيط متاعب التنظيم والمشتريات والطباعة والوفاء بغنائم الشركات والأحداث. حل سهل الاستخدام ومستقل عن الصناعة موثوق به من قبل أكثر من 300 شركة مؤسسية مثل Coursera وLinkedIn وAmazon وWipro وPhonePe والمزيد لزيادة رؤية العلامة التجارية والمشاركة بين القوى العاملة والعملاء عبر البضائع ذات العلامات التجارية والمجموعات المخصصة المعدة مسبقًا وما إلى ذلك. بدعم من شركات رأس المال الاستثماري البارزة مثل Info Edge Ventures وAnicut Capital وHuddle Ventures وأكثر من 3 مستثمرين مؤسسين - Dhruv Toshniwal من The Pant Projects، وKartik Mandaville من Springworks، وAnkur Aggarwal من Dunzo.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: swageazy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swageazy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.