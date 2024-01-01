WebCatalog

Swageazy

Swageazy

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: swageazy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swageazy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Swageazy هي منصة إدارة هدايا الشركات الرائدة في الهند والتي تعمل على تبسيط متاعب التنظيم والمشتريات والطباعة والوفاء بغنائم الشركات والأحداث. حل سهل الاستخدام ومستقل عن الصناعة موثوق به من قبل أكثر من 300 شركة مؤسسية مثل Coursera وLinkedIn وAmazon وWipro وPhonePe والمزيد لزيادة رؤية العلامة التجارية والمشاركة بين القوى العاملة والعملاء عبر البضائع ذات العلامات التجارية والمجموعات المخصصة المعدة مسبقًا وما إلى ذلك. بدعم من شركات رأس المال الاستثماري البارزة مثل Info Edge Ventures وAnicut Capital وHuddle Ventures وأكثر من 3 مستثمرين مؤسسين - Dhruv Toshniwal من The Pant Projects، وKartik Mandaville من Springworks، وAnkur Aggarwal من Dunzo.

الفئات:

Business
Promotional Product Management Software

الموقع الإلكتروني: swageazy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swageazy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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commonsku.com

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BetterCloud

bettercloud.com

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