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AXOMO

AXOMO

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الموقع الإلكتروني: axomo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AXOMO على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AXOMO هو حل لإدارة الغنيمة مصمم لتقديم مكافآت تترك انطباعًا دائمًا. تظهر الأبحاث أن 52% من المعدات ذات العلامات التجارية يتم إعادة إهدائها أو التخلص منها خلال 30 يومًا - يستحق شعبك (والكوكب) الأفضل. تم تصميم منصة متجر العلامات التجارية الخاصة بنا لتحسين مبادرات الاستدامة وتعزيز الإثارة من خلال منح الأشخاص الفرصة لاختيار المعدات ذات العلامات التجارية التي تناسبهم. قم بإضفاء الحيوية على إستراتيجية الهدايا المثالية لشركتك من خلال رصيد المتجر المتكرر الآلي، والميزانيات لتتبع الإنفاق لمجموعات أو مواقع مختلفة، وبيانات تفاعل المستخدم المتعمقة، والمزيد. نحن نقدم مزايا فريدة بما في ذلك الإنتاج حسب الطلب، والتوفير بالجملة والتخزين، وضمان جودة المنتج، وفريق خدمة العملاء في الموقع، وعملية الإعداد المسبق. نظرًا لأن مستقبل غنيمة الشركات يتحول إلى إعطاء الأولوية للتوزيع عن بُعد وتوفير تجربة مكافآت أفضل من المتوسط ​​للموظفين، فنحن هنا في كل خطوة على الطريق لإضفاء الحيوية على استراتيجيات هدايا الشركات الخاصة بعملائنا.

الفئات:

Business
Promotional Product Management Software

الموقع الإلكتروني: axomo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AXOMO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Vantage Circle

vantagecircle.com

SWAG.EU

SWAG.EU

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