AXOMO هو حل لإدارة الغنيمة مصمم لتقديم مكافآت تترك انطباعًا دائمًا. تظهر الأبحاث أن 52% من المعدات ذات العلامات التجارية يتم إعادة إهدائها أو التخلص منها خلال 30 يومًا - يستحق شعبك (والكوكب) الأفضل. تم تصميم منصة متجر العلامات التجارية الخاصة بنا لتحسين مبادرات الاستدامة وتعزيز الإثارة من خلال منح الأشخاص الفرصة لاختيار المعدات ذات العلامات التجارية التي تناسبهم. قم بإضفاء الحيوية على إستراتيجية الهدايا المثالية لشركتك من خلال رصيد المتجر المتكرر الآلي، والميزانيات لتتبع الإنفاق لمجموعات أو مواقع مختلفة، وبيانات تفاعل المستخدم المتعمقة، والمزيد. نحن نقدم مزايا فريدة بما في ذلك الإنتاج حسب الطلب، والتوفير بالجملة والتخزين، وضمان جودة المنتج، وفريق خدمة العملاء في الموقع، وعملية الإعداد المسبق. نظرًا لأن مستقبل غنيمة الشركات يتحول إلى إعطاء الأولوية للتوزيع عن بُعد وتوفير تجربة مكافآت أفضل من المتوسط ​​للموظفين، فنحن هنا في كل خطوة على الطريق لإضفاء الحيوية على استراتيجيات هدايا الشركات الخاصة بعملائنا.

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