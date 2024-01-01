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TexVoz هو برنامج لتحويل النص إلى كلام، نقدم أصواتًا طبيعية لإضفاء الحيوية على المحتوى الخاص بك، لإنشاء الكتب الصوتية والروايات وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: texvoz.com

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