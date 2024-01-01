TexVoz

TexVoz

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الموقع الإلكتروني: texvoz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TexVoz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TexVoz هو برنامج لتحويل النص إلى كلام، نقدم أصواتًا طبيعية لإضفاء الحيوية على المحتوى الخاص بك، لإنشاء الكتب الصوتية والروايات وما إلى ذلك.
الفئات:
Music & Audio
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: texvoz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TexVoz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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