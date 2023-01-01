Kotis Design

نحن مزود رائد في الصناعة وشريك تكنولوجي يقدم منصة تجارة إلكترونية قابلة للتطوير لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء المنتجات وبيعها وشحنها في جميع أنحاء العالم. بدءًا من فرق الموارد البشرية ووصولاً إلى تسلسلات المبيعات والتسويق، نحن نساعد في دمج الغنيمة وتوزيعها ضمن سير عملك. نحن نصنع غنيمة يرغب الناس في ارتدائها واستخدامها. استفد من تصميم منتجاتنا الحائز على جوائز من خلال حل قوي للتخزين والتنفيذ. يمكن لمنشآتنا الكائنة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شبكة من المصانع الخارجية، إرسال البضائع إلى جميع أنحاء العالم. يمكن للسلع ذات العلامات التجارية جيدة التوقيت أن تضاعف أو تضاعف قيمة فرصتك ثلاث مرات. تتيح لك عمليات التكامل بين Salesforce وShopify إرسال البضائع عندما يكون ذلك منطقيًا، وذلك باستخدام فرق المستودعات والتنفيذ لدينا. لا حاجة لخزانة غنيمة! دعونا نبني سلعًا رائعة معًا.

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