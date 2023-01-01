Weverse Shop، المتجر الإلكتروني الرسمي للجماهير حول العالم! بدءًا من سلع الفنان الرسمية وحتى العناصر والألبومات الحصرية، والعضوية الرسمية، كلها متاحة حصريًا على متجر Weverse!

الموقع الإلكتروني: weverseshop.io

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