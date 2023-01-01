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千牛

千牛

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 千牛 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Qianniu هو منتج رسمي لشركة Alibaba يعمل بمثابة عملية مخصصة لمتجر التجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال وأداة المعلومات المتنقلة للبائعين من الصين وجميع أنحاء العالم. من خلال Qianniu، يمكنك بسهولة إدارة بضائع وطلبات المتجر، والتحقق من بيانات المتجر ورسائله، ومعالجة عروض الأسعار، والاستفادة من فرص العمل في أي وقت وفي أي مكان، مما يسمح لك بإدارة وقتك المتناثر بشكل أفضل والتفاعل بشكل أفضل مع المشترين المحتملين.

الموقع الإلكتروني: taobao.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 千牛. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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