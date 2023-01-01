Qianniu هو منتج رسمي لشركة Alibaba يعمل بمثابة عملية مخصصة لمتجر التجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال وأداة المعلومات المتنقلة للبائعين من الصين وجميع أنحاء العالم. من خلال Qianniu، يمكنك بسهولة إدارة بضائع وطلبات المتجر، والتحقق من بيانات المتجر ورسائله، ومعالجة عروض الأسعار، والاستفادة من فرص العمل في أي وقت وفي أي مكان، مما يسمح لك بإدارة وقتك المتناثر بشكل أفضل والتفاعل بشكل أفضل مع المشترين المحتملين.

الموقع الإلكتروني: taobao.com

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