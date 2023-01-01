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Heybase هو برنامج غرفة المبيعات الرقمية الذي يوفر مساحات مشتركة تعاونية حيث يمكن للبائعين إنشاء تجارب مخصصة للمشتري والتواصل مع المشترين المحتملين في موقع رقمي واحد. يمكن للبائعين تضمين ضمانات مبيعات مخصصة باستخدام محرر السحب والإفلات، والتعاون مع المشترين، وتحليل مشاركة المشتري باستخدام Heybase.

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الموقع الإلكتروني: heybase.io

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