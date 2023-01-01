WebCatalog

Heybase

Heybase

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: heybase.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Heybase على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Heybase هو برنامج غرفة المبيعات الرقمية الذي يوفر مساحات مشتركة تعاونية حيث يمكن للبائعين إنشاء تجارب مخصصة للمشتري والتواصل مع المشترين المحتملين في موقع رقمي واحد. يمكن للبائعين تضمين ضمانات مبيعات مخصصة باستخدام محرر السحب والإفلات، والتعاون مع المشترين، وتحليل مشاركة المشتري باستخدام Heybase.

الفئات:

Business
Digital Sales Room Software

الموقع الإلكتروني: heybase.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Heybase. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Showpad

Showpad

showpad.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

OneMob

OneMob

onemob.com

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Recapped

Recapped

recapped.io

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Paage

Paage

paage.io

Katalyz

Katalyz

katalyz.co

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

haeppie

haeppie

haeppie.com

Klyck.io

Klyck.io

klyck.io

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.