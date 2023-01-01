يقوم Twig AI بقراءة وتحليل وكتابة الردود على استفسارات العملاء من مستندات المساعدة ومصادر البيانات الخاصة وتذاكر الدعم السابقة

الموقع الإلكتروني: twig.so

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