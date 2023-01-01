بدائل - Heybase

SPCE

spce.com

توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...