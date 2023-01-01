WebCatalog

Valuecase

Valuecase

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: valuecase.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Valuecase على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. ‍ اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال تتحرك. تختار فرق المبيعات ونجاح العملاء من جميع الأحجام Valuecase لإشراك العملاء وتبسيط التعاون والكشف عن رؤى لم يسبق لها مثيل على طول الطريق. المستندات؟ خطط العمل المتبادلة؟ اعلانات تجارية؟ مع Valuecase، تكون جميعها في مساحة واحدة جميلة، ويمكن مشاركتها مع العملاء المحتملين بنقرة واحدة فقط. بدءًا من الاتصال الأول بمنتجك وحتى البيع وحتى الإعداد وما بعده.

الفئات:

Business
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software

الموقع الإلكتروني: valuecase.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Valuecase. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Showpad

Showpad

showpad.com

Highspot

Highspot

highspot.com

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

Dubb

Dubb

dubb.com

Seismic

Seismic

seismic.com

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.