بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. ‍ اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال تتحرك. تختار فرق المبيعات ونجاح العملاء من جميع الأحجام Valuecase لإشراك العملاء وتبسيط التعاون والكشف عن رؤى لم يسبق لها مثيل على طول الطريق. المستندات؟ خطط العمل المتبادلة؟ اعلانات تجارية؟ مع Valuecase، تكون جميعها في مساحة واحدة جميلة، ويمكن مشاركتها مع العملاء المحتملين بنقرة واحدة فقط. بدءًا من الاتصال الأول بمنتجك وحتى البيع وحتى الإعداد وما بعده.

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