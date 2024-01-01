WebCatalog

Team-GPT

Team-GPT

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الموقع الإلكتروني: team-gpt.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Team-GPT على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

دردشة GPT بديهية لشركتك بأكملها يضمن Team-GPT اعتماد ChatGPT للفرق التي يتراوح عدد أفرادها بين 2 و2000 شخص. قم بتنظيم المعرفة والتعاون وإتقان الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة.

الموقع الإلكتروني: team-gpt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Team-GPT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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