WebCatalog

Grammarly

Grammarly

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: grammarly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Grammarly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Grammarly هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تعمل على تطوير البرنامج الذي يحمل نفس الاسم، وهو أداة كتابة رقمية باللغة الإنجليزية تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية. من خلال التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق، يقدم منتج Grammarly خدمات التدقيق النحوي والتدقيق الإملائي والكشف عن الانتحال إلى جانب اقتراحات حول وضوح الكتابة والإيجاز والمفردات وأسلوب التسليم والنبرة. تم إصدار البرنامج لأول مرة في يوليو 2009 في كييف، أوكرانيا. . يقع المقر الرئيسي لشركة Grammarly في سان فرانسيسكو، ولها مكاتب في كييف ومدينة نيويورك وفانكوفر.

الموقع الإلكتروني: grammarly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Grammarly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Grammar.com

Grammar.com

grammar.com

Clozemaster

Clozemaster

clozemaster.com

Paper Digest

Paper Digest

paperdigest.org

Trinka

Trinka

trinka.ai

BBC Learning English

BBC Learning English

bbc.co.uk

Plagly

Plagly

plagly.com

Mirinae

Mirinae

mirinae.io

Engvid

Engvid

engvid.com

Lucidpic

Lucidpic

lucidpic.com

Clarabridge Studio

Clarabridge Studio

clarabridge.net

Fluently

Fluently

fluently.so

VisibleThread Web

VisibleThread Web

visiblethread.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية