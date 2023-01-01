Grammarly هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تعمل على تطوير البرنامج الذي يحمل نفس الاسم، وهو أداة كتابة رقمية باللغة الإنجليزية تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية. من خلال التعلم الآلي وخوارزميات التعلم العميق، يقدم منتج Grammarly خدمات التدقيق النحوي والتدقيق الإملائي والكشف عن الانتحال إلى جانب اقتراحات حول وضوح الكتابة والإيجاز والمفردات وأسلوب التسليم والنبرة. تم إصدار البرنامج لأول مرة في يوليو 2009 في كييف، أوكرانيا. . يقع المقر الرئيسي لشركة Grammarly في سان فرانسيسكو، ولها مكاتب في كييف ومدينة نيويورك وفانكوفر.

الموقع الإلكتروني: grammarly.com

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