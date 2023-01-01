التطبيقات التي توفر تجربة تعليمية تفاعلية حول مهارة أو موضوع محدد. على سبيل المثال: الحساب، الأبجدية، الكتابة، التعلم المبكر والتعليم الخاص، النظام الشمسي، المفردات، الألوان، تعلم اللغة، الإعداد للاختبار الموحد، الجغرافيا، بوابات المدارس، تدريب الحيوانات الأليفة، علم الفلك، الحرف اليدوية.

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