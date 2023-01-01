WebCatalog
Lucidpic

Lucidpic

lucidpic.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lucidpic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التطبيقات التي توفر تجربة تعليمية تفاعلية حول مهارة أو موضوع محدد. على سبيل المثال: الحساب، الأبجدية، الكتابة، التعلم المبكر والتعليم الخاص، النظام الشمسي، المفردات، الألوان، تعلم اللغة، الإعداد للاختبار الموحد، الجغرافيا، بوابات المدارس، تدريب الحيوانات الأليفة، علم الفلك، الحرف اليدوية.

الموقع الإلكتروني: lucidpic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lucidpic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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