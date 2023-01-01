WebCatalog

Avaturn

Avaturn

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: avaturn.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Avaturn على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحويل الناس إلى صور رمزية واقعية. صور رمزية ثلاثية الأبعاد واقعية وقابلة للتخصيص لـ metaverse أو اللعبة أو التطبيق.

الموقع الإلكتروني: avaturn.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Avaturn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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