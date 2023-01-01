WebCatalog
Meeple

Meeple

app.meeple.ai

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meeple على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أغلق صفقات 10x باستخدام كلمات المشترين + الذكاء الاصطناعي. يقوم Meeple.ai بتحليل مكالمات المبيعات الخاصة بك، وإنشاء مواقع مصغرة مخصصة لتوصيل احتياجات المشترين، بكلماتهم الخاصة.

الموقع الإلكتروني: meeple.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meeple. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Close

Close

app.close.com

Cleverly

Cleverly

app.cleverly.co

Salesken

Salesken

app.salesken.ai

noCRM.io

noCRM.io

nocrm.io

GetAccept

GetAccept

app.getaccept.com

Prospect.io

Prospect.io

app.prospect.io

Aviso

Aviso

app.aviso.com

Autoklose

Autoklose

app.autoklose.com

CoverDoc.ai

CoverDoc.ai

app.coverdoc.ai

SalesMind AI

SalesMind AI

app.sales-mind.ai

Commusoft

Commusoft

app.commusoft.co.uk

Stableb Boost

Stableb Boost

stableboost.ai

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية