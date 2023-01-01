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SPCE

SPCE

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الموقع الإلكتروني: spce.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SPCE على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتاجون إلى التوافق. 3. الكثير من المحتوى للمشاركة في عملية البيع. يتم استخدام SP_CE عادةً للتسويق والمبيعات ونجاح العملاء من قبل الشركات في مجال B2B. باستخدام النظام الأساسي، يمكنك: - إنشاء غرف رقمية بين مؤسستك والآخرين - مشاركة المحتوى بأمان والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة مع الحفاظ على الامتثال - الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ للمتابعة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في SP_CE، يمكنك التعامل مع رحلة المشتري بأكملها في B2B . قم بإعداد مساحات مخصصة لمنتجاتك أو عملائك وتتبع العملية من نقطة الاتصال الأولى حتى يتم توقيع الصفقة وما بعدها. استمتع بميزات مثل: - صالة عرض المنتجات التي توضح قوة العرض الذي تقدمه - كتل بناء بسيطة للسحب والإسقاط لإنشاء صالات عرض جميلة على نطاق واسع بسهولة - لوحة تحكم وإشعارات مشاركة العملاء - المهام المشتركة بينك وبين العميل - المستندات المشتركة من أوراق المنتجات والعقود - اجتماع فيديو تفاعلي مع جداول أعمال ذكية - جدول زمني ذكي - اجتماعات مسجلة ومكتوبة ومحللة بواسطة الذكاء الاصطناعي - رسائل فيديو - قوالب عمليات المبيعات التي تجعل مندوبي المبيعات لديك يعملون في لمح البصر - أمان وخصوصية عاليان الجودة - إدارة علاقات العملاء وZoom وTeams التكامل - إدارة مستوى الوصول - الأماكن العامة أو المسجلة أو الخاصة

الفئات:

Business
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software

الموقع الإلكتروني: spce.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SPCE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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FlippingBook

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envivo.io

envivo.io

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Mozilla Hubs

hubs.mozilla.com

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Consensus

goconsensus.com

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

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