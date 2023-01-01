يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SpinOffice CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

ابق على اتصال مع جهات الاتصال التجارية الخاصة بك، وتعاون كفريق واجمع عملائك المحتملين وأصحاب المصلحة الآخرين معًا مع جميع اتصالاتك وأنشطتك ومستنداتك وملفاتك في قاعدة بيانات مشتركة.

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