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SpinOffice CRM

SpinOffice CRM

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الموقع الإلكتروني: spinoffice-crm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SpinOffice CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابق على اتصال مع جهات الاتصال التجارية الخاصة بك، وتعاون كفريق واجمع عملائك المحتملين وأصحاب المصلحة الآخرين معًا مع جميع اتصالاتك وأنشطتك ومستنداتك وملفاتك في قاعدة بيانات مشتركة.

الموقع الإلكتروني: spinoffice-crm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SpinOffice CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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