تم تصميم haeppie لفرق المبيعات ونجاح العملاء - حوّل رحلات المشتري إلى المزيد من الإيرادات واحصل على جميع صناع القرار في نفس الصفحة من خلال مساحات مبيعات haeppie. قم بإنشاء مساحات مخصصة وتفاعلية تغلق المزيد من الصفقات في ثوانٍ. قم بتسريع دورات مبيعاتك بدءًا من التواصل البارد وحتى الإعداد من خلال مركزية رحلات المشتري الخاصة بك من خلال رابط واحد. التكامل بسلاسة مع CRM (Hubspot، Pipedrive،) يجعل العمل مع haeppie سريعًا وسهلاً جدًا للجميع. شارك متابعات ما بعد العرض التوضيحي أو معلومات الإعداد أو الصفقة بنقرة واحدة وقم بدمج جميع المواد الموجودة لديك من الأدوات التي تستخدمها بالفعل.

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