WebCatalog

haeppie

haeppie

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: haeppie.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من haeppie على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تصميم haeppie لفرق المبيعات ونجاح العملاء - حوّل رحلات المشتري إلى المزيد من الإيرادات واحصل على جميع صناع القرار في نفس الصفحة من خلال مساحات مبيعات haeppie. قم بإنشاء مساحات مخصصة وتفاعلية تغلق المزيد من الصفقات في ثوانٍ. قم بتسريع دورات مبيعاتك بدءًا من التواصل البارد وحتى الإعداد من خلال مركزية رحلات المشتري الخاصة بك من خلال رابط واحد. التكامل بسلاسة مع CRM (Hubspot، Pipedrive،) يجعل العمل مع haeppie سريعًا وسهلاً جدًا للجميع. شارك متابعات ما بعد العرض التوضيحي أو معلومات الإعداد أو الصفقة بنقرة واحدة وقم بدمج جميع المواد الموجودة لديك من الأدوات التي تستخدمها بالفعل.

الفئات:

Business
برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي
برنامج غرفة المبيعات الرقمية

الموقع الإلكتروني: haeppie.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ haeppie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Zoho CRM

zoho.com

JustCall

JustCall

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Apollo.io

apollo.io

Cloze

Cloze

cloze.com

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Gong.io

Gong.io

gong.io

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ZoomInfo

zoominfo.com

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Zoho CRM Plus

zoho.com

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Drift

drift.com

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oppwiser

oppwiser.com

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Storylane

storylane.io

Salesrobot

Salesrobot

salesrobot.co

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