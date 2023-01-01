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Mailshake

Mailshake

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الموقع الإلكتروني: mailshake.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mailshake على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم ببناء إيقاعات التواصل مع المبيعات باستخدام البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في أقل من 5 دقائق. ابتداءً من 59 دولارًا شهريًا.

الموقع الإلكتروني: mailshake.com

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