قم بتحويل أعمال الضيافة الخاصة بك من خلال منصة مفتوحة. قم بتوصيل تطبيقات الطرف الثالث بسهولة لإنشاء حزمة تقنية هي الأفضل في فئتها لفندقك

الموقع الإلكتروني: apaleo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ apaleo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.