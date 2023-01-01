WebCatalog

HASH

HASH

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الموقع الإلكتروني: hash.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HASH على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بناء عمليات المحاكاة في دقائق وليس أيام. HASH عبارة عن منصة مفتوحة المصدر مدعومة ومبنية من قبل مؤسسي Kaggle وStack Overflow وTrello وGlitch.

الموقع الإلكتروني: hash.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HASH. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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