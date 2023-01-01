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Foundy

Foundy

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الموقع الإلكتروني: foundy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Foundy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Foundy هي منصة الاندماج والاستحواذ الرائدة في أوروبا، حيث تساعد المؤسسين ومستحوذي الأعمال على إكمال عمليات الاستحواذ في أقل من 30 يومًا. منصتك الشاملة لشراء وبيع الشركات. تساعد Foundy المؤسسين والمستحوذين على إكمال عمليات الاستحواذ بسرعة تصل إلى 3 أضعاف وبتكلفة أكثر فعالية من عملية الاندماج والاستحواذ التقليدية.

الموقع الإلكتروني: foundy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Foundy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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