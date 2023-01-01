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StackEdit

StackEdit

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الموقع الإلكتروني: stackedit.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StackEdit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

محرر Markdown كامل المواصفات ومفتوح المصدر يعتمد على PageDown ومكتبة Markdown التي يستخدمها Stack Overflow ومواقع Stack Exchange الأخرى.

الموقع الإلكتروني: stackedit.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ StackEdit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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