Dillinger عبارة عن محرر Markdown مملوء بـ HTML5 قائم على السحابة عبر الإنترنت. المزامنة مع Dropbox أو Github أو Google Drive أو OneDrive. تحويل HTML إلى تخفيض السعر. مصدر مفتوح 100%!

الموقع الإلكتروني: dillinger.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dillinger. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.