YugabyteDB

قاعدة بيانات #DistributedSQL عالية الأداء لإنشاء تطبيقات سحابية أصلية على نطاق واسع. 🚀 مصدر مفتوح 100% ومتوافق مع كود PostgreSQL

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