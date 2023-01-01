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Multcloud

Multcloud

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الموقع الإلكتروني: multcloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Multcloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مدير التخزين السحابي المتعدد: ترحيل الملفات السحابية ونقلها ومزامنتها ونسخها ونسخها احتياطيًا ونقلها باستخدام MultCloud، الذي يدعم Dropbox وBox وGoogle Drive وMega وOneDrive وFTP، وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: multcloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Multcloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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