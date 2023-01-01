يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Multcloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

مدير التخزين السحابي المتعدد: ترحيل الملفات السحابية ونقلها ومزامنتها ونسخها ونسخها احتياطيًا ونقلها باستخدام MultCloud، الذي يدعم Dropbox وBox وGoogle Drive وMega وOneDrive وFTP، وما إلى ذلك.

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