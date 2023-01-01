odrive
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الموقع الإلكتروني: odrive.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من odrive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
وصول موحد إلى جميع وحدات التخزين حتى تتمكن من مزامنة ملفاتك ومشاركتها ونسخها احتياطيًا وتشفيرها في Amazon Drive وDropbox وGoogle Drive وOneDrive وBox وS3 وWebDAV وFTP والمزيد
الموقع الإلكتروني: odrive.com
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