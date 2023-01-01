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odrive

odrive

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الموقع الإلكتروني: odrive.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من odrive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

وصول موحد إلى جميع وحدات التخزين حتى تتمكن من مزامنة ملفاتك ومشاركتها ونسخها احتياطيًا وتشفيرها في Amazon Drive وDropbox وGoogle Drive وOneDrive وBox وS3 وWebDAV وFTP والمزيد

الموقع الإلكتروني: odrive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ odrive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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